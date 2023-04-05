В Госдуме предложили россиянам самим решать, отдыхать в мае или на Новый год

Россиянам следует предоставить выбор, когда брать оплачиваемые выходные – в мае или на Новый год, а праздничными сделать только дни с 1 по 3 января, заявил глава комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с НСН. Он напомнил, что такую модель предложил основатель ЛДПР Владимир Жириновский, но Госдума отклонила законопроект.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о продолжительных выходных в период с 1 по 9 мая. Новогодние каникулы предлагается установить с 1 по 3 января, еще один выходной сохранится 7 января, на Рождество.



«Дискуссии относительно продолжительных праздников на Новый год звучат регулярно, уже больше десяти лет. Чтобы удовлетворить желания, интересы сторонников и противников длинных выходных на Новый год или на майские праздники, основатель ЛДПР Жириновский предложил универсальную модель, внес соответствующий законопроект, который, к сожалению, был отклонен. Он предложил зафиксировать 1,2,3 января как обязательные выходные, все остальные дни дать возможность гражданину самостоятельно определять в качестве оплачиваемого отпуска», - рассказал Нилов.

Он также отметил, что обсуждение любых изменений должно вестись в трехстороннем формате. Подобные решения влияют не только на работников и бизнес, но и на экономику в целом.