Новые ограничения по загранпаспортам не повлияют на турпоток россиян в Европу, это просто мелкие пакости от ЕС, рассказал генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН.

Погранслужба Литвы стала высаживать пассажиров поездов с небиометрическими заграничными паспортами России, сообщила Федеральная пассажирская компания в своем Telegram-канале. МИД страны опубликовал заявление еще 23 мая, что с 1 июня перестанет признавать небиометрические документы российских граждан. Ранее такой же закон приняли в Чехии, Дании, Франции, Исландии и Эстонии. Эксперт отметил, что никаких логических причин для такого решения не существует.