Booking.com предупредил клиентов об утечке данных

Она может привести к мошенническим атакам. Злоумышленники похитили данные пользователей сервиса, которые можно использовать для обмана. В компании указали, что преступники получили доступ к именам, адресам электронной почты, номерам телефонов, а также к данным о прошлых и текущих бронированиях.

Booking не раскрывает, сколько пользователей затронула утечка. Сервис отметил, что обновил PIN-коды броней и рассылает клиентам письма с предупреждением о подозрительной активности.

Ранее Booking.com перестал принимать белорусские карты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

