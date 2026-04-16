Booking.com предупредил клиентов об утечке данных
Крупнейший сайт бронирования отелей Booking.com предупредил клиентов об утечке данных, сообщает BBC.
Она может привести к мошенническим атакам. Злоумышленники похитили данные пользователей сервиса, которые можно использовать для обмана. В компании указали, что преступники получили доступ к именам, адресам электронной почты, номерам телефонов, а также к данным о прошлых и текущих бронированиях.
Booking не раскрывает, сколько пользователей затронула утечка. Сервис отметил, что обновил PIN-коды броней и рассылает клиентам письма с предупреждением о подозрительной активности.
Ранее Booking.com перестал принимать белорусские карты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Booking.com предупредил клиентов об утечке данных
