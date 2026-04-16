В Госдуме заявили, что ограничения интернета — временные, привычный цифровой уклад вернётся
Отключения и перебои интернета через сотовую связь являются временным явлением, сообщил Life.ru глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
По его словам, привычный цифровой уклад вернется. В настоящее время ограничения вводятся в целях безопасности. Парламентарий указал, что работают «белые списки», которые должны нивелировать проблемы.
Боярский отметил, что ситуация с ограничениями связана с безопасностью и это временное явление.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения в работе интернета в России вводят для обеспечения безопасности и до тех пор, пока будут нужны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
