В Госдуме заявили, что ограничения интернета — временные, привычный цифровой уклад вернётся

Отключения и перебои интернета через сотовую связь являются временным явлением, сообщил Life.ru глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Депутаты в Госдуме остались без мобильной связи, Wi-Fi и Max

По его словам, привычный цифровой уклад вернется. В настоящее время ограничения вводятся в целях безопасности. Парламентарий указал, что работают «белые списки», которые должны нивелировать проблемы.

Боярский отметил, что ситуация с ограничениями связана с безопасностью и это временное явление.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения в работе интернета в России вводят для обеспечения безопасности и до тех пор, пока будут нужны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
