В Комсомольске-на-Амуре штрафуют протестующих против задержек зарплаты рабочих из Китая
В Комсомольске-на-Амуре как минимум четырех граждан КНР наказали по административной статье об организации массового сбора граждан в общественном месте, следует из сообщений на сайтах Центрального и Ленинского районных судов города.
Среди оштрафованных на 50 тысяч рублей оказался гражданин Китая Синь Ци, который, как утверждает суд, «умышленно организовал массовое одновременное передвижение граждан КНР общей численностью около 150 человек по заранее неопределенному маршруту с использованием наглядных средств агитации».
Отмечается, что координируемое им шествие «создало препятствия для передвижения пешеходов, помехи социальной инфраструктуре города и причинило вред зеленым насаждениям». По той же статье наказаны еще трое — Чжоу Чжаодану, Го Гуаньбэю и Цзин Цзюньпэну.
По официальным данным, на улицы Комсомольска-на-Амуре вышли 200 специалистов из КНР. Они требовали выплатить зарплату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
