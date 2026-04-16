Британия поставит Украине тысячи беспилотников
Британское правительство заявило, что поставит Украине рекордное количество беспилотных летательных аппаратов.
Это произойдет в текущем году. Лондон намерен передать Киеву более 120 тысяч дронов. Первые партии уже отправлены.
Речь идет о БПЛА большой дальности, разведывательных, морских и логистических. Общий объем военной поддержки Украины со стороны страны в этом году составит порядка $4,4 млрд.
Несколько тысяч дронов-копий «Гераней», переданных Украине, никак не повлияют на ход боевых действий, для этого они должны исчисляться миллионами. Об этом НСН рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
