Британия поставит Украине тысячи беспилотников

Это произойдет в текущем году. Лондон намерен передать Киеву более 120 тысяч дронов. Первые партии уже отправлены.

Речь идет о БПЛА большой дальности, разведывательных, морских и логистических. Общий объем военной поддержки Украины со стороны страны в этом году составит порядка $4,4 млрд.

Несколько тысяч дронов-копий «Гераней», переданных Украине, никак не повлияют на ход боевых действий, для этого они должны исчисляться миллионами. Об этом НСН рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

