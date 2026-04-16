Госдума не стали запрещать рекламу услуг ведьм и колдунов

Документ был внесен на рассмотрение депутатов в начале 2025 года. Его цель - «защита общества от негативного влияния деятельности лиц, предоставляющих различные эзотерические услуги», включая ведьм, астрологов, магов, духовных наставников, цифропсихологов, эзотерических коучей, нумерологов, рунологов, тарологов, хиромантов и т. д.

Как заявила парламентарий Марина Ким, действующие нормы не запрещают оказание подобных услуг, а в законопроекте нет «определения понятия «услуги оккультно-магического характера». Также авторы инициативы не прописали критерии отнесения той или иной деятельности к этой категории, и не раскрыли механизмы блокировки ресурсов, рекламирующих услуги колдунов и ведьм.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с проблемой рекламы колдунов и оккультных услуг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

