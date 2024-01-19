Booking.com перестал принимать белорусские карты
19 января 202417:28
Сервис бронирования отелей Booking.com перестал принимать карты некоторых белорусских банков. Об этом сообщает РИА Новости.
При попытке оплатить сервис выдает фразу: «Не удалось обработать данные вашей карты. Повторите попытку позже или воспользуйтесь другим способом оплаты».
Возможно, проблемы связаны с переходом Booking.com на американскую платежную систему Stripe, считают эксперты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru