Booking.com перестал принимать белорусские карты

Сервис бронирования отелей Booking.com перестал принимать карты некоторых белорусских банков. Об этом сообщает РИА Новости.

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При попытке оплатить сервис выдает фразу: «Не удалось обработать данные вашей карты. Повторите попытку позже или воспользуйтесь другим способом оплаты».

Возможно, проблемы связаны с переходом Booking.com на американскую платежную систему Stripe, считают эксперты.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Банковские КартыБелоруссия

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