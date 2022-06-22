Верховный суд признал, что Booking навязывал отелям в РФ паритет цен

Верховный суд РФ признал решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о том, что компании Booking.com. B.V. навязывала отелям в РФ условие паритета цен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

ФАС в конце 2020 года завела дело из-за навязывания Booking цен отелям на других площадках агрегаторах. Согласно информации службы, сервис запрещал отелям снижать цены на других площадках.

В итоге Booking был оштрафован на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке РФ. Апелляция компании на штраф была отклонена.



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ФОТО: РИА Новости/Илья Тимин
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