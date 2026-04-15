Россиянки назвали самые раздражающие элементы мужского гардероба

Российские женщины составили список самых нежелательных элементов мужской одежды. Лидерами антирейтинга стали сандалии с носками, поясные сумки и скинни-джинсы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование CDEK.Shopping и Twinby.

Согласно данным опроса, 62% респонденток раздражают сандалии с носками, 55% — поясные сумки и борсетки, 50% — узкие джинсы. Также в список попали яркие принты (46%) и спортивные костюмы вне спортзала (43%).

Менее критично женщины относятся к кожаным курткам в байкерском стиле и украшениям — их не одобряют 19% и 17,5% соответственно. При этом часть опрошенных также негативно оценила обтягивающие футболки, джоггеры, классическую обувь вне делового контекста и слишком широкие брюки.

Исследование показало, что 58% женщин хотя бы раз просили партнеров не носить определенные вещи, а 72,5% считают ухоженность важнее гардероба. В числе самых привлекательных образов названы хорошая обувь, базовое сочетание белой футболки и джинсов, а также рубашки, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Екатерина Галайда-Перера, НСН
ТЕГИ:ОдеждаМужчины

Горячие новости

Все новости

партнеры