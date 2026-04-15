Россиянки назвали самые раздражающие элементы мужского гардероба

Российские женщины составили список самых нежелательных элементов мужской одежды. Лидерами антирейтинга стали сандалии с носками, поясные сумки и скинни-джинсы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование CDEK.Shopping и Twinby.

Согласно данным опроса, 62% респонденток раздражают сандалии с носками, 55% — поясные сумки и борсетки, 50% — узкие джинсы. Также в список попали яркие принты (46%) и спортивные костюмы вне спортзала (43%).