Американский Сенат отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном

Сенат американского Конгресса отклонил резолюцию, которая фактически предписывала администрации США прекратить военные действия против Ирана, сообщает ТАСС.

СМИ: США и Иран приблизились к соглашению

Против документа проголосовало 52 парламентария, за — 47. Аналогичную резолюцию ранее блокировали также в Палате представителей конгресса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает завершенной войну с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
