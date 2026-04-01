Американский Сенат отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном
16 апреля 202600:01
Сенат американского Конгресса отклонил резолюцию, которая фактически предписывала администрации США прекратить военные действия против Ирана, сообщает ТАСС.
Против документа проголосовало 52 парламентария, за — 47. Аналогичную резолюцию ранее блокировали также в Палате представителей конгресса.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает завершенной войну с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Американский Сенат отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном
