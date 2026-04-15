Врач объяснил, чем опасно сочетание алкоголя с газировкой
Смешивание алкоголя с газированными напитками опасно прежде всего ускоренным опьянением, а не образованием токсичных веществ. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал врач-терапевт Александр Новиков.
По его словам, углекислый газ раздражает стенки желудка и ускоряет его опорожнение, из-за чего алкоголь быстрее попадает в тонкий кишечник, где активнее всасывается. В результате концентрация этанола в крови растет быстрее и достигает более высоких значений.
Эксперт отметил, что из-за этого человек может поздно почувствовать степень опьянения и быстрее теряет контроль над поведением. Дополнительно сладкие газировки маскируют вкус алкоголя, что способствует увеличению объема выпитого.
Новиков добавил, что такое сочетание усиливает нагрузку на печень и поджелудочную железу, а у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта может вызывать вздутие, изжогу и другие неприятные симптомы, передает «Радиоточка НСН».
