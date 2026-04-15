Врач объяснил, чем опасно сочетание алкоголя с газировкой

Смешивание алкоголя с газированными напитками опасно прежде всего ускоренным опьянением, а не образованием токсичных веществ. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал врач-терапевт Александр Новиков.

По его словам, углекислый газ раздражает стенки желудка и ускоряет его опорожнение, из-за чего алкоголь быстрее попадает в тонкий кишечник, где активнее всасывается. В результате концентрация этанола в крови растет быстрее и достигает более высоких значений.