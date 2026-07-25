В Петербурге на рок-фестивале выступят «Алиса» и Вадим Самойлов

Среди участников фестиваля — известные рок‑исполнители и коллективы: группа «Алиса», Вадим Самойлов (экс‑«Агата Кристи»), «Пилот», «Сектор Газа», а также «Йорш», «Анимация», «Трубецкой», FPG, «Бригадный подряд», «Разные люди», Nagart, «Тролль гнёт ель» и другие артисты.



Фестиваль проводится в Петербурге с 2001 года и давно стал важной площадкой для российской рок‑сцены: здесь выступают как признанные звёзды, так и молодые музыканты, прошедшие строгий отбор в несколько этапов. За годы существования «Окна открой» помогли заявить о себе многим коллективам — среди них «Король и Шут», «Кирпичи», Billy’s Band, Jane Air, IOWA и другие. Ежегодно фестиваль собирает от 10 до 15 тысяч зрителей.



В юбилейный год программа будет особенно насыщенной. Гостей ждут две музыкальные сцены, а также дополнительные площадки: детская зона с аттракционами, играми и аниматорами; спортивная зона, где пройдут конкурсы и состязания; акустическая сцена — там выступят поэты и барды. Кроме того, посетители смогут увидеть фотовыставку, посвящённую истории фестиваля, и познакомиться с художественными инсталляциями. Все площадки будут работать с 11:00 до 22:00 по московскому времени.

Ранее сооснователь группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что его сольный альбом уже написан и ждёт своего выхода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

