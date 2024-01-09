Более 30 тысяч туристов посетили Великий Устюг на каникулах

Он отметил, что самыми пиковыми днями посещения были 3, 4, 5 и 6 января. По словам Кузьмина, было принято, в частности, 100 туристических автобусов из Кировской, Нижегородской, Вологодской и Архангельской областей. Кроме того, с 30 декабря по 8 января 11 специализированных поездов прибыло на станции Котлас Южный и Великий Устюг.

Ранее сообщалось, что спрос на новогодние туры в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге достиг рекордных значений. Он оказался самым высоким за последние несколько лет. Так, спрос на такие туры увеличился в 2023 году у разных туроператоров на 30-60%, передает «Радиоточка НСН».

