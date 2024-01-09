Более 30 тысяч туристов посетили Великий Устюг на каникулах

Свыше 30 тысяч гостей посетили за январские каникулы Великоустюгский округ Вологодской области, где находится усадьба Деда Мороза. Об этом сообщил глава округа Александр Кузьмин на своей странице во «ВКонтакте».

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Он отметил, что самыми пиковыми днями посещения были 3, 4, 5 и 6 января. По словам Кузьмина, было принято, в частности, 100 туристических автобусов из Кировской, Нижегородской, Вологодской и Архангельской областей. Кроме того, с 30 декабря по 8 января 11 специализированных поездов прибыло на станции Котлас Южный и Великий Устюг.

Ранее сообщалось, что спрос на новогодние туры в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге достиг рекордных значений. Он оказался самым высоким за последние несколько лет. Так, спрос на такие туры увеличился в 2023 году у разных туроператоров на 30-60%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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