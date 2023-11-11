В кабинете Деда Мороза в Великом Устюге обновили волшебный инвентарь
В обновленном кабинете Деда Мороза в городе Великом Устюге Вологодской области появился новый инвентарь для создания чудес. Об этом сообщает ТАСС.
Кабинет оборудовали интерактивными предметами, которыми могут воспользоваться посетители резиденции сказочного персонажа.
«В кабинете появились волшебные предметы: бездонный мешок, куда Дед Мороз складывает подарки. Мешок поднимаешь, и он будто без дна, никак не кончается. Самонаводящиеся лыжи, на которых волшебник отправляется в путешествия в труднодоступные места. Есть валенки-скороходы, бережливые лапти, волшебный кристалл, весы добрых дел и много других особенных предметов», – сообщили подробности в резиденции Деда Мороза.
Также он получил в подарок ко дню рождения (18 ноября) от Двенадцати месяцев 12 посохов для исполнения индивидуальных желаний.
Ранее «поезд Деда Мороза», проехавший более 33 тысяч километров за три месяца 2022 года, внесли в книгу рекордов России. Об этом сообщили в РЖД.
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