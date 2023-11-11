В кабинете Деда Мороза в Великом Устюге обновили волшебный инвентарь

Кабинет оборудовали интерактивными предметами, которыми могут воспользоваться посетители резиденции сказочного персонажа.

«В кабинете появились волшебные предметы: бездонный мешок, куда Дед Мороз складывает подарки. Мешок поднимаешь, и он будто без дна, никак не кончается. Самонаводящиеся лыжи, на которых волшебник отправляется в путешествия в труднодоступные места. Есть валенки-скороходы, бережливые лапти, волшебный кристалл, весы добрых дел и много других особенных предметов», – сообщили подробности в резиденции Деда Мороза.



Также он получил в подарок ко дню рождения (18 ноября) от Двенадцати месяцев 12 посохов для исполнения индивидуальных желаний.

Ранее «поезд Деда Мороза», проехавший более 33 тысяч километров за три месяца 2022 года, внесли в книгу рекордов России. Об этом сообщили в РЖД.





