Спрос на туры в вотчину Деда Мороза стал рекордным
Спрос на новогодние туры в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге достиг рекордных значений. Он оказался самым высоким за последние несколько лет. Все билеты на поезда и места в гостиницах уже закончились, информирует Российский союз туриндустрии.
Согласно статистики, спрос на такие туры увеличился в этом году у разных туроператоров на 30 - 60%. Причём большая часть туров была распродана ещё в октябре-ноябре.
Самый востребованный вариант тура - с проживанием в самой вотчине зимнего волшебника. Второе место по популярности занимают туры с размещением отеля рядом с резиденцией, третье – туристический поезд.
Как сообщает администрации Великоустюгского муниципального округа, уже сейчас в гостиницах города проживают 10 тыс. человек. Согласно расчётам, по итогам новогодних каникул, Деда Мороза на его родине посетят до 100 тысяч гостей. Что касается стоимости туров, то они в этом году, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», подорожали на 10-20%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru