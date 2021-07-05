Более 150 российских туристов «застряли» на Кубе

По ее словам, новых ПЦР-тестов в отелях ожидают более 150 человек. Все они прилетели на отдых в период с 30 июня по 2 июля. Изначально власти Кубы планировали отправить россиян в дополнительный отель-обсерватор, однако российские дипломаты договорились о том, чтобы туристы остались в гостиницах.

При этом россияне не согласны с изоляцией, так как многие из них вакцинированы и имеют соответствующие справки о наличии антител.

Напомним, в Турции приняли решение упростить въезд гражданам России в условиях пандемии коронавируса.

