Более 150 российских туристов «застряли» на Кубе
На Кубе массово изолированы российские туристы из-за положительных анализов на COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула России на Кубе Наны Мгеладзе.
По ее словам, новых ПЦР-тестов в отелях ожидают более 150 человек. Все они прилетели на отдых в период с 30 июня по 2 июля. Изначально власти Кубы планировали отправить россиян в дополнительный отель-обсерватор, однако российские дипломаты договорились о том, чтобы туристы остались в гостиницах.
При этом россияне не согласны с изоляцией, так как многие из них вакцинированы и имеют соответствующие справки о наличии антител.
Напомним, в Турции приняли решение упростить въезд гражданам России в условиях пандемии коронавируса.
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