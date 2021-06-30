Вакциной единой: Турция упростила въезд для россиян
30 июня 202117:40
Власти Турции приняли решение упростить въезд гражданам России в условиях пандемии коронавируса. Пересекать границу разрешено без ПЦР-тестов с подтверждённой прививкой любой российской вакциной.
Об этом объявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Новость дополняется
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+21 042 / сут.
Умерли
135 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 356 / сут.
- Мало: Степаненко оспорила в суде раздел имущества с Петросяном
- Вакциной единой: Турция упростила въезд для россиян
- Марафон «Белые ночи» в Петербурге отложен на год из-за коронавируса
- Прямая линия с Путиным длилась почти четыре часа
- Путин пообещал дополнительные поставки вакцин от коронавируса в ЛНР и ДНР
- Путин объяснил завышенные цены на отдых на российских курортах их перегрузкой
- «Ещё впереди». Путин рассказал о своём главном достижении
- Путин рассказал о своём рецепте счастья
- Чтобы не съели: Путин посоветовал чиновникам перечитать «Колобка»
- Грузовой поезд опрокинулся под Екатеринбургом
30 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru