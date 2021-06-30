Вакциной единой: Турция упростила въезд для россиян

«Прямая линия с президентом Владимиром Путиным» продлилась почти 4 часа Путин рассказал, с чем связано завышение цен на внутренний туризм Президент не исключил кадровых решений в связи с неудачами отечественных сборных на международной арене Эксперт объяснил помехи во время «Прямой линии»