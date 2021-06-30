Вакциной единой: Турция упростила въезд для россиян

Власти Турции приняли решение упростить въезд гражданам России в условиях пандемии коронавируса. Пересекать границу разрешено без ПЦР-тестов с подтверждённой прививкой любой российской вакциной.

Об этом объявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаТурция
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