Ростуризм рекомендовал туристам страховаться от коронавируса при поездках за рубеж

Ростуризм рекомендует туристам обязательно страховаться от коронавирусной инфекции при посещении других стран. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Отмечается, что в случае путешествия без страховки возрастает риск остаться без медицинской помощи при необходимости. Также возможно получение платной помощи за рубежом, но его стоимость может превысить стоимость всего путешествия в целом.

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В ведомстве обратились к туроператорам с просьбой информировать граждан о различных вариантах страхования и о тех рисках, которые существуют при путешествии без страховки.

Ране Ростуризм попросил власти Краснодарского края продолжить принимать граждан с результатами ПЦР-тестов и после 1 августа. Накануне стало известно, что с 1 августа в отели, гостиницы и санатории Краснодарского края туристы смогут заселиться только при наличии сертификата о вакцинации.

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ФОТО: Алексей Мальгавко//РИА Новости
ТЕГИ:РостуризмСтраховка
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