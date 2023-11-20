«Богачи вместо пляжей»: Туроператоры назвали стоимость отдыха в Гонконге

«Большой популярности не будет, потому что это достаточно дорогое направление, билет туда-обратно при хорошем раскладе стоит 80 тысяч рублей, а зачастую и все 100 тысяч. Рейс летает только из Москвы, если из вашего города есть прямые рейсы в Таиланд или Дубай, люди выберут эти направления. В Гонконге можно найти какой-нибудь недорогой хостел за 30-40 долларов в сутки, но, если вы хотите пятизвездочный отель, готовьтесь выложить 400-500 долларов за сутки. Это бизнес-направление, в Гонконг прилетают богатые люди из Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Милана и Пекина. В среднем, отель четыре звезды будет стоить 120-150 долларов в сутки на двоих за номер», - сказал Мкртчян.

По его словам, Гонконг не является пляжным курортом, при этом россиянам там не понадобятся визы.

«У Гонконга есть свои преимущества: это безвизовое направление в отличие от остального Китая, плюс это бизнес-город. Однако, если вы рассчитываете съездить в Гонконг и искупаться в море, то не получится. Там нет мало-мальски чистых пляжей, так что это не пляжное направление. Как экскурсионное направление, да, это интересно – приехать на несколько дней, а дальше куда-то полететь. В Гонконге достаточно провести три-четыре дня, но сидеть там неделю или 10 дней нет никакого смысла. А дальше можно лететь в тот же Вьетнам, на Филиппины, в Таиланд, на Бали или в континентальный Китай», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, президент Союза туристических агентств Сергей Голов сообщил НСН, что пока в Гонконг нет пакетных туров, в которые водят и перелет, и проживание в отеле.