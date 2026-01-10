Актера Джана Ямана задержали по подозрению в употреблении наркотиков
Турецкий актёр Джан Яман, известный по главным ролям в сериалах «Ранняя пташка», «Эль Турко» и «Любовь назло», задержан по подозрению в употреблении наркотических веществ. Об этом сообщила газета Sabah.
Инцидент произошёл в ходе масштабного антинаркотического рейда, проведённого стамбульской полицией в субботу. Правоохранители проверили около сотни развлекательных заведений, включая отель Bebek, ночной клуб Klein Phonix и клуб Ruby.
По данным издания, в результате операции арестовали семерых человек. Среди задержанных — владелец и директор клуба Klein Phonix, актриса Селен Гёргюзель, а также Джан Яман, которого взяли в клубе Ruby. В ходе обысков в Klein Phonix и других заведениях были изъяты наркотические вещества и боеприпасы.
Задержанным вменяют целый ряд правонарушений: от употребления и сбыта наркотиков до «предоставления мест и возможности для проституции». В ближайшее время все арестованные пройдут тестирование на наличие наркотических веществ в организме.
Ранее в Японии задержали актера Джереми Харриса за контрабанду наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
