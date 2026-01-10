Французский футболист Вергос погиб при попытке сделать фото у водопада

По данным судебно‑медицинской экспертизы, причиной смерти стала черепно‑мозговая травма.



Вергос проводил отпуск на острове Самуи вместе со своей невестой. Во время прогулки у водопада На Муанг молодой человек поскользнулся, упал в воду и ударился головой о каменистое дно. Его спутница тоже потеряла равновесие, но смогла ухватиться за ветку дерева — она незамедлительно вызвала спасателей. Те, в свою очередь, с помощью верёвок извлекли тело погибшего, которое застряло в расщелине.



Футбольный клуб «Кемпер Эрге Армель», воспитанником которого был Вергос, выразил глубокие соболезнования семье спортсмена. В сообщении клуба также отмечено, что отец погибшего на протяжении многих лет работает тренером одной из команд этого же клуба, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

