Наследник шахской династии Ирана призвал иранцев к силовому захвату власти
Наследник иранской шахской династии Реза Пехлеви обратился с радикальным призывом к участникам протестных выступлений в стране. В опубликованном в соцсети X видеообращении он призвал протестующих не ограничиваться выходными акциями, а перейти к более решительным действиям — захвату и удержанию городских центров.
Он призвал активистов продолжать акции 10 и 11 января, заранее позаботившись о снабжении и возможности длительного пребывания на улицах. Кроме того, наследник шахского престола обратился к работникам ключевых отраслей экономики с призывом организовать общенациональную забастовку.
Волна протестов захлестнула Иран с 28 декабря, когда на главном базаре Тегерана начались первые выступления, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Изначально в акциях участвовали владельцы торговых точек и студенты, возмущённые правительственной политикой на фоне стремительного обесценивания национальной валюты и взлёта цен. Вскоре протесты распространились на все провинции страны.
Ситуация сопровождается серьёзными жертвами. По данным иранской правозащитной организации HRANA (Human Rights Activists News Agency), к 9 января было зафиксировано 65 летальных исходов. Между тем анонимный источник в медицинских кругах Тегерана, опрошенный журналом Time, сообщил о предположительно 217 погибших за весь период протестных выступлений.
