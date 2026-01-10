Наследник шахской династии Ирана призвал иранцев к силовому захвату власти

Он призвал активистов продолжать акции 10 и 11 января, заранее позаботившись о снабжении и возможности длительного пребывания на улицах. Кроме того, наследник шахского престола обратился к работникам ключевых отраслей экономики с призывом организовать общенациональную забастовку.



Волна протестов захлестнула Иран с 28 декабря, когда на главном базаре Тегерана начались первые выступления, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Изначально в акциях участвовали владельцы торговых точек и студенты, возмущённые правительственной политикой на фоне стремительного обесценивания национальной валюты и взлёта цен. Вскоре протесты распространились на все провинции страны.



Ситуация сопровождается серьёзными жертвами. По данным иранской правозащитной организации HRANA (Human Rights Activists News Agency), к 9 января было зафиксировано 65 летальных исходов. Между тем анонимный источник в медицинских кругах Тегерана, опрошенный журналом Time, сообщил о предположительно 217 погибших за весь период протестных выступлений.

