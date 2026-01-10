СМИ: Лыжники на Шерегеше в Кузбассе массово жалуются на заражение ротавирусом
На кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш зафиксирована массовая вспышка ротавирусной инфекции среди отдыхающих, сообщил Telegram‑канал Baza.
Большинство заболевших предполагают, что заразились в кафе «Грелка», расположенном на улице Снежной. Посетители заведения сообщают о типичных симптомах инфекции: повышении температуры и сильных болях в животе. Одна из туристок поделилась, что после посещения этого кафе она и её дети уже несколько дней испытывают недомогание. Аналогичные жалобы активно появляются и в соцсетях.
В настоящее время кафе временно прекратило работу — официально по причине ремонта. Владельцы заведения настаивают, что проведённые анализы воды и продуктов не выявили наличия инфекции. По их версии, причиной массового заболевания стала распространившаяся на курорте эпидемия ротавируса.
Ранее Роспотребнадзор начал проверку после отравления кониной восьми человек в Подмосковье, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
