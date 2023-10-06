Белоруссия и Таиланд стали лидерами по бронированиям на Новый год

Белоруссия и Таиланд на данный момент лидируют у россиян среди новогодних направлений, сообщает РБК со ссылкой на билетных агрегаторов Ostrovok.ru, «Яндекс.Путешествия» и «МТС Travel».

Замыкает предварительную тройку Турция, далее следуют ОАЭ и Италия. Что касается российских направлений, традиционно лидирует Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.