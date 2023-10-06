Белоруссия и Таиланд стали лидерами по бронированиям на Новый год
Белоруссия и Таиланд на данный момент лидируют у россиян среди новогодних направлений, сообщает РБК со ссылкой на билетных агрегаторов Ostrovok.ru, «Яндекс.Путешествия» и «МТС Travel».
Замыкает предварительную тройку Турция, далее следуют ОАЭ и Италия. Что касается российских направлений, традиционно лидирует Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Ранее сообщалось, что общее число рейсов из городов России в Таиланд могут увеличить до 210 в неделю на осенне-зимний период. По словам дипломатов, в текущем году Таиланд посетили уже более миллиона туристов из России.
В доковидном 2019 году для россиян был открыт весь мир, сейчас из-за того, что количество рейсов резко сократилось, россияне вынуждены отдыхать в Таиланде из-за отсутствия альтернативы. Об этом заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru