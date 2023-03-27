Азербайджан смягчил ковидные ограничения для прибывающих в страну авиатранспортом

Кабинет министров Азербайджана с 28 марта снимает требования, касающиеся COVID-паспортов при въезде в страну самолетами, а также для всех посещающих торговые центры, спортзалы, объекты общепита и гостиницы. Постановление об этом подписал премьер-министр страны Али Асадов.

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Отмечается, что больше не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации. При этом ограничения на въезд железнодорожным и автомобильным транспортом пока что остаются в силе.

Ранее Китай отменил ряд действовавших с 2020 года ограничений на фоне эпидемии коронавируса. Речь идет, в частности, об обязательном централизованном карантине и ПЦР-тестировании по прибытию из-за границы, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:АзербайджанСамолеты

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