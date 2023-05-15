Авиакомпания «Азимут» будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю

В организации отметили, что авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза, и приступит к перевозке граждан со среды, 17 мая.

Агентство также уточнило, что продолжает рассматривать заявки других российских перевозчиков.

Ранее Россия спустя три года возобновила продажу путевок на китайский остров Хайнань, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».