Авиакомпания «Азимут» будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю
15 мая 202317:57
Российская авиакомпания «Азимут» будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю, говорится в заявлении агентства гражданской авиации Грузии.
В организации отметили, что авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза, и приступит к перевозке граждан со среды, 17 мая.
Агентство также уточнило, что продолжает рассматривать заявки других российских перевозчиков.
Ранее Россия спустя три года возобновила продажу путевок на китайский остров Хайнань, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru