Авиакомпания «Азимут» будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю

Российская авиакомпания «Азимут» будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю, говорится в заявлении агентства гражданской авиации Грузии.

Грузия выдала российской авиакомпании разрешение на полеты

В организации отметили, что авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза, и приступит к перевозке граждан со среды, 17 мая.

Агентство также уточнило, что продолжает рассматривать заявки других российских перевозчиков.

Ранее Россия спустя три года возобновила продажу путевок на китайский остров Хайнань, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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