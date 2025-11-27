Эстония ввела в строй новую РЛС рядом с границей России
Эстония ввела в эксплуатацию радиолокационный комплекс, который расположен недалеко от границы России. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
Отмечается, что комплекс находится в уезде Ида-Вирумаа рядом с Ленинградской областью.
«Новый комплекс радиолокационных станций воздушного наблюдения стоимостью 30 миллионов евро... уже введен в эксплуатацию», — указывает ERR.
Как отметил майор армии Эстонии Тынис Пярна, станция обеспечивает хороший обзор Чудского озера и окрестностей.
Дальность обнаружения РЛС - более 500 километров. Комплекс рассчитан на почти 30 лет работы, известно, что он будет взаимодействовать с радиолокационной сетью Финляндии.
Между тем эстонский парламент отклонил в первом чтении законопроект о закрытии пограничных переходов с Россией, сообщает РЕН ТВ.
