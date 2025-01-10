АТОР: Застрявших в Египте россиян отправят домой при первой возможности

Застрявших в Египте российских туристов разместили в отеле, их пообещали отправить на родину при первой же возможности. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Один из пассажиров рейса египетской авиакомпании EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву сообщил агентству, что рейс отменен после задержки, а пассажиров отправили в отель.