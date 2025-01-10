АТОР: Застрявших в Египте россиян отправят домой при первой возможности
Застрявших в Египте российских туристов разместили в отеле, их пообещали отправить на родину при первой же возможности. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Один из пассажиров рейса египетской авиакомпании EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву сообщил агентству, что рейс отменен после задержки, а пассажиров отправили в отель.
В АТОР заявили, что туроператор держит ситуацию на контроле и находится на связи с авиаперевозчиком.
Задержку вылета объяснили техническими неисправностями. Сколько россиян не смогли вылететь вовремя домой, не уточняется.
Ранее сообщалось, что пропавшую в Турции туристку из России нашли в отделении полиции.
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