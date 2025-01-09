СМИ: В Грузии арестовали обвиняемых в убийстве туриста из России
Районный суд грузинского города Зугдиди арестовал Реваза Пакелиани и Бежана Чкадуа, обвиняемых в убийстве российского туриста Виктора Соловьева. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Инцидент произошёл в ночь на 5 января. На автодороге между курортом Местия и Зугдиди, злоумышленники напали на мужчину и женщину из России.
По данным грузинского МВД, они выстрелили в россиянина, а затем бросили его тело в реку. Пакелиани заявил в суде, что стрелял в целях защиты.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Ранее полиция на Маврикии обнаружила тело пропавшей россиянки Залии Шамигуловой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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