СМИ: В Грузии арестовали обвиняемых в убийстве туриста из России

Инцидент произошёл в ночь на 5 января. На автодороге между курортом Местия и Зугдиди, злоумышленники напали на мужчину и женщину из России.

По данным грузинского МВД, они выстрелили в россиянина, а затем бросили его тело в реку. Пакелиани заявил в суде, что стрелял в целях защиты.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее полиция на Маврикии обнаружила тело пропавшей россиянки Залии Шамигуловой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

