СМИ: В Турции нашли пропавшую туристку из России

Пропавшую в Турции туристку из России нашли в отделении полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, 23-летняя Лаура П. была задержана за драку, которую устроила в магазине. Местные жители рассказали, что россиянка закурила в помещении, а затем ударила сделавшего ей замечание продавца.

Уточняется, что в полиции девушка провела 10 дней.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лаура перестала выходить на связь с 30 декабря 2024 года, последний раз её видели у консульства РФ в Стамбуле, куда она обратилась из-за потери паспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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