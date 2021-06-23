Ростуризм рекомендовал отправлять в Турцию сначала россиян с перенесенными турами

Ростуризм рекомендовал туроператорам отправлять в Турцию прежде всего тех россиян, чьи туры были перенесены в прошлом году из-за пандемии. Об этом рассказали в ведомстве.

Названо число российских туристов, которые могут посетить Турцию до конца сентября

Накануне в Турцию вылетели первые самолеты с российскими туристами. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что с открытием авиасообщения с этой республикой россияне стали массово менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции, передает RT.

Между тем, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко раскритиковал возобновление туристических поездок в Турцию. По его словам, отдыхать надо в этом году дома.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Российские ТуристыТурция
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