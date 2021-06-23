Ростуризм рекомендовал отправлять в Турцию сначала россиян с перенесенными турами

Накануне в Турцию вылетели первые самолеты с российскими туристами. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что с открытием авиасообщения с этой республикой россияне стали массово менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции, передает RT.

Между тем, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко раскритиковал возобновление туристических поездок в Турцию. По его словам, отдыхать надо в этом году дома.

