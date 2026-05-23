АТОР: В РФ вырос спрос на «сонный туризм»

В последние несколько лет российские туроператоры фиксируют рост спроса на отдых в отелях и санаториях с «сонными программами». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации также отметили, что среди россиян растет интерес на путешествия в удаленные и спокойные природные локации.

В АТОР объяснили, что «сонный туризм» является модным трендом в туристическом инфополе и трендом в отельной отрасли, связанным с реальными запросами потребителей. Отмечается, что из-за кардинального изменения ритма жизни в последнее десятилетие качество сна у определенной категории потребителей становится не просто сопутствующим фактором отдыха, а его основной целью и ценностью.