Затягивание сроков выдачи виз в Японию не отпугнет россиян
При подаче документов на японскую визу туристам следует четко соблюдать все требования, объяснил НСН Артур Мурадян.
Японский визовый центр теперь требует не одно спонсорское письмо на всю семью в рамках поездки, а отдельный документ для каждого туриста, что делает получение визы более сложным с бюрократической стороны, сказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Ранее АТОР обратилась в визовый центр Японии в Москве в связи с увеличением сроков приема и рассмотрения документов россиян. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе. Мурадян отметил, что ситуация уже близка к решению, а туроператоры готовы к новым трудностям.
«Стандартный срок рассмотрения заявления — пять-семь дней. Для большинства он соблюдается. Проблемы не носят массовый характер. Просто раньше было достаточно одного спонсорского письма на всю семью в рамках поездки, а теперь его необходимо прикреплять к каждому заявлению. Консульский центр уже объяснял, что он действует в рамках регламента, который у них есть. Но эта ситуация уже близка к решению, по крайней мере, к ней готовы туроператоры. По частным заявителям я ничего не могу сказать. Сейчас надо четко соблюдать все требования, которые указаны на сайте консульства. Они просто стали более формальными. Однако такие сообщения не влияют на спрос, динамика роста турпотока в Японию сохраняется», — отметил он.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов объяснил НСН, какие страны заменили россиянам Европу.
