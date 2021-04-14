АТОР: туры в Турцию летом подорожают на 25%
Отдых в Турции предстоящим летом обойдется примерно на 25% дороже, чем в апреле–мае, сообщают «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
По ее словам, если ограничения на отдых в Турции не будут продлены, в июне будет есть возможность отдохнуть по ценам туров на майские праздники.
Как сообщил генеральный директор «Сети магазинов горящих путевок» Сергей Агафонов, туристам предложат перенос поездок на более поздние даты, и скорее всего с доплатой, поскольку отдых в мае и летом стоит по-разному.
Как считает эксперт, условия возврата денег и переноса туров операторы определят самостоятельно.
Туристы, которые купили путевки в Турцию и Танзанию, имеют право расторгнуть договор с туроператором по причине угрозы здоровью, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве напомнили о федеральном законе «Об основах туристской деятельности в РФ», согласно которому при возникновении в стране временного пребывания угрозы безопасности жизни и здоровью туристов, они вправе потребовать расторжения или изменения договора с туроператором.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 173 / сут.
Умерли
104 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 611 / сут.
- АТОР: туры в Турцию летом подорожают на 25%
- Новое правило закупок грозит России дефицитом лекарств
- Пушков дал совет Байдену после его желания встретиться с Путиным
- Стало известно, как с помощью смартфона определить возраст человека
- Политологи считают, что разговор Путина и Байдена можно считать хорошим знаком
- Daily Mirror выдало кадры учений в Сибири за войска у украинской границы
- Moderna оценила эффективность своей вакцины
- В Москве задержан подозреваемый в убийстве криминального авторитета
- ФК «Челси» вышел в полуфинал Лиги чемпионов
- Юлию Навальную могут поставить на профилактический учёт в МВД
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru