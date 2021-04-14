АТОР: туры в Турцию летом подорожают на 25%

По ее словам, если ограничения на отдых в Турции не будут продлены, в июне будет есть возможность отдохнуть по ценам туров на майские праздники.

Как сообщил генеральный директор «Сети магазинов горящих путевок» Сергей Агафонов, туристам предложат перенос поездок на более поздние даты, и скорее всего с доплатой, поскольку отдых в мае и летом стоит по-разному.

Как считает эксперт, условия возврата денег и переноса туров операторы определят самостоятельно.

Туристы, которые купили путевки в Турцию и Танзанию, имеют право расторгнуть договор с туроператором по причине угрозы здоровью, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили о федеральном законе «Об основах туристской деятельности в РФ», согласно которому при возникновении в стране временного пребывания угрозы безопасности жизни и здоровью туристов, они вправе потребовать расторжения или изменения договора с туроператором.

