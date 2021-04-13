Роспотребнадзор заявил, что туристы могут вернуть деньги за путёвки в Турцию
Туристы, которые купили путевки в Турцию и Танзанию, имеют право расторгнуть договор с туроператором по причине угрозы здоровью, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве напомнили о федеральном законе «Об основах туристской деятельности в РФ», согласно которому при возникновении в стране временного пребывания угрозы безопасности жизни и здоровью туристов, они вправе потребовать расторжения или изменения договора с туроператором.
«При расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия... возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - её часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», - отметили в Роспотребнадзоре.
Также в ведомстве указали, что туроператор или турагент обязаны представить туристу достоверную информацию, в том числе, об опасностях, с которыми можно столкнуться в путешествии, сообщает Ura.ru.
В Роспотребнадзоре добавили, что потребители, уже заключившие договор, должны учесть, что информация о наличии в стране временного пребывания угрозы безопасности их жизни и здоровья, а также факт принятия соответствующих мер со стороны российских властей, является «свидетельством очевидного ухудшения условий путешествия, указанных в договоре», что позволяет требовать его изменения или расторжения.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение с Турцией и Танзанией будет приостановлено с 15 апреля по 1 июня 2021 года из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом, сообщает RT. Российским туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в эти страны.
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