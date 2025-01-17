АТОР: Туры на Гоа в феврале предлагают дешевле 100 тысяч рублей
Индийский штат Гоа пользуется большим спросом у россиян этой зимой, туда предлагают туры дешевле 100 тысяч рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В частности, у компании Fun&Sun есть пакеты для двоих в феврале от 99 тысяч рублей. В предложение включены восемь ночей в отеле «две звезды», чартерный перелет и завтрак.
Аналогичный тур в трехзвездочную гостиницу оператор Anex продает за 141 тысячу рублей. В свою очередь у Space Travel поездка на пляжный курорт в отель такого же уровня на 10 ночей стоит от 180 тысяч. Отдых в четырехзвезчной гостинице на Гоа обойдется россиянам в 183-218 тысяч, а размещение в отеле «пять звезд» стоит от 203 тысяч рублей за двоих.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в разговоре с НСН рассказал, что российские туристы часто посещают в Китае такие крупные мегаполисы, как Гонконг, Шанхай и Пекин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru