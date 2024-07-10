«Дешево и красиво»: Недельный отдых на Гоа обойдется россиянам в 75 тысяч рублей
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что регулярные рейсы из Москвы на Гоа будут пользоваться популярностью, «дешевый» курорт преобразился и готов принимать и состоятельных отдыхающих.
Недельный отдых на Гоа обойдется россиянам в 75-80 тысяч рублей на одного человека, курорт остался «дешевым», но преобразился и для более состоятельных туристов, рассказал в беседе с НСН гендиректор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов.
Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября возобновит регулярные рейсы из Москвы на Гоа, сообщили в компании. Рейсы будут выполняться из Шереметьево дважды в неделю.
«Самый сезон на Гоа как раз с осени по весну, обычно там не очень жарко в это время. Это очень любимый курорт нашими гражданами, так как он очень недорогой, всем нравится океан, там можно поездить вокруг, красивые пейзажи. Раньше этот курорт имел репутацию дешевого, сейчас в разных частях стали строятся качественные отели, притягивается не только молодежная публика, но и более состоятельные отдыхающие. Конечно, возобновление полетов очень приветствуем, оно было ожидаемым. Зимой Гоа – это очень популярное направление, путевки получаются не очень дорогими, отношения у нас с Индией замечательные», - отметил он.
По его словам, перелет будет стоить в пределах 60 тысяч рублей, а вот проживание порадует любителей сэкономить.
«Перелет туда и обратно будет стоить в районе 50-60 тысяч рублей, это основная часть расходов. Если вы хотите жить не очень дорого, там можно жить и за 20 долларов в сутки. Неделю можно провести за 75-80 тысяч рублей с человека, включая перелет. Дальше все зависит от вашей требовательности. В отличие от Дубая и Мальдив, здесь бюджет гораздо меньше. Если на длительный период планировать поездку, стоимость билетов будет «тонуть» в путевке, дольше туристам там отдыхать будет выгоднее, чем на других направлениях», - рассказал собеседник НСН.
Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты на Сейшелы со 2 октября, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Так, рейсы будут выполняться два раза в неделю со 2 по 26 октября, а с 28 октября их число увеличат до трех в неделю, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продюсер Бабичев: Россияне могут простить поддерживающего Украину Меладзе
- Чеченский министр Дудаев рассказал об отличии пленных ВСУ от пленных чеченцев
- Убившего сверстника подростка приговорили к пяти годам колонии
- ВЦИОМ: Россияне в качестве хобби выбирают спорт и садоводство
- Песков: Путин и Моди отменили встречу в широком составе из-за графика
- Брэд Питт впервые вышел в свет с новой девушкой Инес де Рамон
- Совфед одобрил закон об обязанности депутатов согласовывать выезд за рубеж
- СМИ: Российские военные в зоне СВО начали пользоваться электросамокатами
- Ректора БФУ Федорова арестовали на два месяца
- Apple стала первой в истории компанией с капитализацией 3,5 триллиона долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru