АТОР: Туристы из Китая стали почти в 12 раз чаще ездить в Мурманскую область
Туристы из Китая стали чаще ездить в Мурманскую область в зимний сезон 2023-2024 годов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что в Мурманскую область прибыли 41,21% туристов из Китая, из Ирана приехали 4,19% отдыхающих, а из Таиланда - 0,9%. Соответствующую статистику приводит сеть отелей Cosmos Hotel Group.
Так, количество туристов, посетивших Мурманскую область в зимний сезон, увеличилось в 7,5 раз, а доля путешественников из Китая - в 12 раз.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил «Радиоточке НСН», что внутренний туризм становится все более популярным, но его по-прежнему «догоняет» международный.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru