АТОР: Туристы из Китая стали почти в 12 раз чаще ездить в Мурманскую область

Отмечается, что в Мурманскую область прибыли 41,21% туристов из Китая, из Ирана приехали 4,19% отдыхающих, а из Таиланда - 0,9%. Соответствующую статистику приводит сеть отелей Cosmos Hotel Group.

Так, количество туристов, посетивших Мурманскую область в зимний сезон, увеличилось в 7,5 раз, а доля путешественников из Китая - в 12 раз.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил «Радиоточке НСН», что внутренний туризм становится все более популярным, но его по-прежнему «догоняет» международный.

