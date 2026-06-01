СМИ: Задержан начальник продовольственного управления Минобороны

Начальнику продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковнику Виктору Таразевичу предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили источники в правоохранительных органах.

Офицера задержали ещё 20 мая, после чего военный суд по ходатайству следствия заключил его под стражу на два месяца. В суде изданию подтвердили, что Таразевич стал фигурантом уголовного дела, и пояснили, что мера пресечения действует до 20 июля.

Расследованием уголовного дела занимается Главное военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР). По данным источников, обвиняемый в преступлении полковник не признает вину в инкриминируемом ему преступлении.

Санкция статьи о мошенничестве в особо крупном размере предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. Ответ на запрос о деталях дела из Минобороны и ГВСУ СКР на момент публикации не поступал.

Ранее был арестован замглавы Уралвагонзавода Дмитрий Семизоров, которого обвиняют в растрате при выполнении гособоронзаказа, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
