В Кировской области создали подразделение БАРС для защиты от дронов

Мобильные огневые группы подразделения БАРС сформировали в Кировской области для защиты критически важных объектов от беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Соколов.

Основная задача мобильных групп — прикрытие воздушного пространства от атак вражеских БПЛА, чтобы обеспечить безопасность жителей и стабильную работу предприятий.

Соколов уточнил, что в распоряжении подразделения находятся автомобили и необходимые технические средства для выполнения задач по отражению угроз с воздуха.