В Кировской области создали подразделение БАРС для защиты от дронов

Мобильные огневые группы подразделения БАРС сформировали в Кировской области для защиты критически важных объектов от беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Соколов.

Основная задача мобильных групп — прикрытие воздушного пространства от атак вражеских БПЛА, чтобы обеспечить безопасность жителей и стабильную работу предприятий.

Соколов уточнил, что в распоряжении подразделения находятся автомобили и необходимые технические средства для выполнения задач по отражению угроз с воздуха.

В состав БАРС вошли жители , заключившие контракты о нахождении в мобилизационном резерве. Им положены ежемесячные выплаты, денежное довольствие и сохранение среднего заработка по основному месту работы.

Между тем в Нижегородской области появится министерство защиты объектов от атак беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
