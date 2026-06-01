В Кировской области создали подразделение БАРС для защиты от дронов
Мобильные огневые группы подразделения БАРС сформировали в Кировской области для защиты критически важных объектов от беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Соколов.
Основная задача мобильных групп — прикрытие воздушного пространства от атак вражеских БПЛА, чтобы обеспечить безопасность жителей и стабильную работу предприятий.
Соколов уточнил, что в распоряжении подразделения находятся автомобили и необходимые технические средства для выполнения задач по отражению угроз с воздуха.
В состав БАРС вошли жители , заключившие контракты о нахождении в мобилизационном резерве. Им положены ежемесячные выплаты, денежное довольствие и сохранение среднего заработка по основному месту работы.
Между тем в Нижегородской области появится министерство защиты объектов от атак беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
