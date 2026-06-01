Минобрнауки сократит список направлений для льготных кредитов студентам
Число специальностей, доступных для получения студентами льготного образовательного кредита в приемную кампанию 2026 года, будет сокращено. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в интервью ИС «Вести».
Глава ведомства пояснил, что корректировка проведена с учетом приоритетных направлений развития российской экономики. В этом году акцент сделан на кадровые потребности в сферах здравоохранения, образования и инженерно-технического профиля, связанного с обеспечением технологического суверенитета, сообщает РИА Новости.
Фальков подчеркнул, что в итоге несколько сотен специальностей и направлений останутся доступными для оформления образовательного займа на выгодных условиях.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН заявил, что поддерживает инициативу установить нулевую ставку на образовательные кредиты особенно в связи с ростом цен за обучение во всех ведущих вузах страны и ограничением на прием абитуриентов на платной основе.
