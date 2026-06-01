Небензя: Русофобы создают поводы для поддержки Зеленского
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные русофобы создают новые инфоповоды для поддержки режима Владимира Зеленского. Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности в понедельник, 1 июня.
По словам постпреда, такие действия направлены на сплочение антироссийских рядов и поддержание внеблоковой дисциплины. Небензя подчеркнул, что это делается в том числе для стимулирования продолжения военной помощи киевской власти.
Поводом для высказываний стал инцидент с беспилотником в Румынии. Российский дипломат связал реакцию Запада на это происшествие с попытками оправдать дальнейшее вооружение Украины.
Небензя также затронул тему ударов по Запорожской АЭС. Он указал, что страны Европейского союза сознательно закрывают глаза на действия украинского руководства, руководствуясь исключительно политическими соображениями.
Ранее Небензя заявил, что европейская элита сбросила маски и делает ставку на оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
