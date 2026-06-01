Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные русофобы создают новые инфоповоды для поддержки режима Владимира Зеленского. Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности в понедельник, 1 июня.

По словам постпреда, такие действия направлены на сплочение антироссийских рядов и поддержание внеблоковой дисциплины. Небензя подчеркнул, что это делается в том числе для стимулирования продолжения военной помощи киевской власти.

Поводом для высказываний стал инцидент с беспилотником в Румынии. Российский дипломат связал реакцию Запада на это происшествие с попытками оправдать дальнейшее вооружение Украины.