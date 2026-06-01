ЦСКА утвердил Игдисамова главным тренером ФК на два года

Московский футбольный клуб ЦСКА официально утвердил Дмитрия Игдисамова в должности главного тренера. Пресс-служба клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что соглашение рассчитано на два сезона с опцией пролонгации еще на аналогичный срок.

Специалист исполнял обязанности наставника с мая, а с марта входил в тренерский штаб Фабио Челестини. До перехода в основную команду Игдисамов с 2019 года занимался подготовкой молодежных и юношеских составов армейцев.

Под руководством Игдисамова молодежка ЦСКА в 2024 году завоевала чемпионский титул в Молодежной футбольной лиге (МФЛ), а спустя год взяла серебро. В клубе подчеркнули, что воспитанники специалиста уже сейчас формируют основу первой команды.