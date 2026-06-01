ЦСКА утвердил Игдисамова главным тренером ФК на два года

Московский футбольный клуб ЦСКА официально утвердил Дмитрия Игдисамова в должности главного тренера. Пресс-служба клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что соглашение рассчитано на два сезона с опцией пролонгации еще на аналогичный срок.

Специалист исполнял обязанности наставника с мая, а с марта входил в тренерский штаб Фабио Челестини. До перехода в основную команду Игдисамов с 2019 года занимался подготовкой молодежных и юношеских составов армейцев.

Под руководством Игдисамова молодежка ЦСКА в 2024 году завоевала чемпионский титул в Молодежной футбольной лиге (МФЛ), а спустя год взяла серебро. В клубе подчеркнули, что воспитанники специалиста уже сейчас формируют основу первой команды.

Сафонов стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt

Тренерский штаб после утверждения Игдисамова пополнили его помощник по работе с молодежью Денис Коростиченко, а также Виталий Кафанов, Роман Адамов, Мурат Искаков и Пэтру Лэзэрэску.

В минувшем сезоне армейцы выиграли Суперкубок России, заняли пятое место в чемпионате и дошли до финала «пути регионов» Кубка страны, где проиграли «Спартаку»,

Ранее экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с НСН рассказал, почему россияне стали меньше смотреть футбол.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТренерЦСКАФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры