ЦСКА утвердил Игдисамова главным тренером ФК на два года
Московский футбольный клуб ЦСКА официально утвердил Дмитрия Игдисамова в должности главного тренера. Пресс-служба клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что соглашение рассчитано на два сезона с опцией пролонгации еще на аналогичный срок.
Специалист исполнял обязанности наставника с мая, а с марта входил в тренерский штаб Фабио Челестини. До перехода в основную команду Игдисамов с 2019 года занимался подготовкой молодежных и юношеских составов армейцев.
Под руководством Игдисамова молодежка ЦСКА в 2024 году завоевала чемпионский титул в Молодежной футбольной лиге (МФЛ), а спустя год взяла серебро. В клубе подчеркнули, что воспитанники специалиста уже сейчас формируют основу первой команды.
Тренерский штаб после утверждения Игдисамова пополнили его помощник по работе с молодежью Денис Коростиченко, а также Виталий Кафанов, Роман Адамов, Мурат Искаков и Пэтру Лэзэрэску.
В минувшем сезоне армейцы выиграли Суперкубок России, заняли пятое место в чемпионате и дошли до финала «пути регионов» Кубка страны, где проиграли «Спартаку»,
Ранее экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с НСН рассказал, почему россияне стали меньше смотреть футбол.
