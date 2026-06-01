Азербайджан и США подписали соглашение о добыче и поставках редкоземов

Азербайджан и США заключили рамочное соглашение о добыче и поставках редкоземельных элементов и критически важных минералов. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в азербайджанском правительстве.

Церемония подписания состоялась в рамках Бакинской энергетической недели, которая начала работу 1 июня. Документ получил название «Обеспечение поставок при добыче и переработке критически важных минералов и редкоземельных элементов».

С азербайджанской стороны его подписал министр экономики Микаил Джаббаров, с американской — помощник государственного секретаря США по делам экономики, энергетики и бизнеса Калеб Орр.

На прошлой неделе аналогичный договор заключили Армения и США во время визита в Ереван американского госсекретаря Марко Рубио, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
