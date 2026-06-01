«Почте России» собираются разрешить размещать рекламу на платежках
«Почта России» сможет размещать рекламные сообщения на платежных документах, которые доставляет клиентам. Соответствующий законопроект внесло правительство РФ. Текст документа размещен в электронной базе Государственной думы, сообщает ТАСС.
Изменения предлагается внести в федеральный закон «О рекламе». По действующей норме размещение коммерческих сообщений на платежных документах за жилье и коммунальные услуги запрещено, за исключением социальной рекламы и справочной информации. Новая инициатива предусматривает исключение для документов, которые доставляет национальный почтовый оператор.
Также «Почте России» хотят разрешить привлекать юридические лица и индивидуальных предпринимателей для выполнения задач при оказании услуг почтовой связи.
При этом доставка почты сторонним организациям останется под запретом — эту функцию нельзя передавать третьим лицам, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
