АТОР: Тур «все включено» в Сочи обойдется россиянам от 81 тысячи рублей
Отдых по системе «все включено» в Сочи во второй половине лета обойдется туристам от 81 тысячи рублей, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Речь идет об отдыхе на двоих на семь ночей без учета перелета.
Отмечается, что вместе с перелетом и трансфером отдых будет стоить от 125 до 279 тысяч рублей.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов сообщил, что отельеры начали снижать цены на туры в Турцию из России из-за низкого спроса, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он напомнил, что в конце 2023 года представители некоторых турецких отелей подняли стоимость путевок на июль – август. По словам специалиста, это привело к тому, что туры на июнь были распроданы хорошо, а на июль спрос у туристов снизился.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru