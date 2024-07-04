АТОР: Тур «все включено» в Сочи обойдется россиянам от 81 тысячи рублей

Речь идет об отдыхе на двоих на семь ночей без учета перелета.

Отмечается, что вместе с перелетом и трансфером отдых будет стоить от 125 до 279 тысяч рублей.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов сообщил, что отельеры начали снижать цены на туры в Турцию из России из-за низкого спроса, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он напомнил, что в конце 2023 года представители некоторых турецких отелей подняли стоимость путевок на июль – август. По словам специалиста, это привело к тому, что туры на июнь были распроданы хорошо, а на июль спрос у туристов снизился.

