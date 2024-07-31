АТОР: Тур в Латинскую Америку обойдется в 350 тысяч рублей

Российские туристы могут отдохнуть в Латинской Америке за 350 тысяч рублей, сообщили в «Ассоциации туроператоров» (АТОР).

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Примечательно, что в тур за 350 тысяч рублей входит перелет. Стоимость путешествия зависит от маршрута, авиаперелета и экскурсионной программы.

В АТОР отметили, что тур в Латинскую Америку обойдется дешевле недельного отдыха в люксовом отеле в Турции или Дубае.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в пресс-центре НСН заявил, что в 2024 году для россиян открылись такие направления, как Северная Корея и Вьетнам, также стали более доступны Черногория и Кипр.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Варенков
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