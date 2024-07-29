СМИ: Отельеры Турции заявили об оттоке туристов в Грецию

Представители турецкого туристического бизнеса фиксируют отток туристов в Грецию, сообщает издание Express.

«Турпром»: Из-за высоких цен Турция уступает своих туристов конкурентам

Как рассказал СМИ руководитель Ассоциации турецких туристических агентств Кыванч Мерич, тенденция связана с тем, что Турция утратила свое «ценовое преимущество». По его оценке, в 2024 году греческий остров Самос посетит около 150 тысяч жителей Турции, в прошлом году только 40 тысяч турков предпочли для себя это направление.

В свою очередь Каплан Ильхан, который является шеф-поваром рыбного ресторана в турецком курортном городе Кушадасы отметил, что оборот его бизнеса упал примерно на четверть в сравнении с 2023 годом.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов сообщил, что отельеры начали снижать цены на туры в Турцию из России из-за низкого спроса, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Борис Бабанов
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