«Северная Корея и Вьетнам»: Какие направления открылись для россиян в 2024 году
В этом году россиянам стало проще отправиться в Черногорию и на Кипр, благодаря проработанным маршрутам со стыковками в Ереване и Кувейте, заявил в пресс-центре НСН Дмитрий Горин.
В 2024 году для россиян открылись такие направления как Северная Корея и Вьетнам, также стали более доступны Черногория и Кипр, заявил в пресс-центре НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
«Из новых направлений в этом году появились туры в Северную Корею, это не массовый продукт, но тоже есть. Если посмотреть на географию перелетов, то мы видим, что появился Вьетнам. Новые направления сейчас открывать не так-то просто с учетом ограничений на прямые перелеты. Мы сейчас ждем рейсы в Саудовскую Аравию, увеличение перевозок в Иорданию. Это пока лимитируется ограничениями. Появилось больше доступности по таким не массовым направлениям, как Черногория и Кипр. Сейчас туристические компании составляют сложные маршруты из стыковок в Кувейте или Ереване», - поделился Горин.
Ранее стало известно, что недельный отдых на пляжах Европы этим летом обойдется туристам в 200-380 тысяч рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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